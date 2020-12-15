Главаря ПНС Ливии обвинили в госизмене

15.12.2020, 11:52, Разное

Главарь Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж совершил госизмену, подписав меморандум о военном сотрудничестве с Турцией в 2019 году. Фактически он одобрил вооружённую оккупацию как минимум части своей страны.

С таким обвинением в адрес главы ПНС выступил советник спикера Палаты представителей Ливии Фатхи Марими, напомнив, что ливийский парламент изначально был против присутствия иностранных ВС на территории республики и сейчас пытается опротестовать продление военного договора между Триполи и Анкарой.

Политический диалог между сторонами гражданского конфликта в Ливии стал возможным только после

подписания соглашения о полном прекращении огня. Также Восток и Запад сошлись во мнении по поводу необходимости вывода иностранных военных. Но несмотря на договорённости, Файез Саррадж потворствует дальнейшей формальной оккупации некоторых регионов Ливии турецкими войсками. Также он планирует продлить вышеупомянутое соглашение о размещении ВС Турции на территории страны. За послушание турки снабжают боевиков ПНС оружием и боеприпасами, а также перебрасывают в Триполи своих наёмников. Тем самым Анкара плюёт на эмбарго Совбеза ООН и подписанное в Женеве соглашение о перемирии.

Марими отметил, что за счёт экспансии в Ливии, Турция пытается компенсировать потери от всё углубляющегося финансового кризиса. И речь идёт не только о том, чтобы отвлечь внимание турецких граждан сомнительными победами. Анкара с помощью ПНС крадёт ливийскую нефть, получая немалые барыши от такого «сотрудничества».