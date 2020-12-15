 

Зеленский пообещал, что Украина откажется от угля ради спасения климата

15.12.2020, 11:50, Новости дня
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Во время участия в международном саммите климатических амбиций Владимир Зеленский заявил, что Украина пересмотрела энергетическую стратегию и начала подготовку к постепенному отказу от угля. Как передаёт NewsOne, Зеленский также пообещал международным партнёрам последовательно придерживаться взятых на себя обязательств по эффективному внедрению целей устойчивого развития и климатических соглашений.


Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в международном саммите климатических амбиций и заявил, что Украина в текущем году особенно остро почувствовала последствия от изменений климата. Как передаёт NewsOne, во время своего обращения Зеленский отметил, что в некоторых регионах засуха уничтожила урожай, в ряде областей произошли масштабные лесные пожары и паводки.

По словам Зеленского, Украина обещает международным партнёрам последовательно придерживаться взятых на себя обязательств по эффективному внедрению целей устойчивого развития и климатических соглашений.

«На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36 до 42 процентов по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58—64 процента», — добавил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что правительство пересмотрело энергетическую стратегию и начало подготовку к постепенному отказу от угля.



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