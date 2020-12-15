В Испании на Рождество детишкам предложили поиграть в коронавирус

15.12.2020, 11:50, Новости дня

Подпишись на канал «Новости без цензуры»

В связи с пандемией коронавируса испанская фирма по производству игрушек решила актуализировать ассортимент. Как передаёт NTD, теперь на прилавках магазинов можно встретить кукол в масках, а также игрушечные тесты на COVID. По мнению производителя, дети всегда пытаются повторять за взрослыми, поэтому ношение маски для них станет более нормальным явлением.

Производитель игрушек в Испании решил выпустить к Рождеству актуальные игрушки. В свете пандемии коронавируса он придумал куклы в масках, а также игрушечные тесты на COVID для пупсов.

Директор компании говорит, что новая продукция начала пользоваться большим спросом.

МАРИ-ИВИ РОУХЕОТ, глава игрушечной компании: Когда началась пандемия, мы заметили, что дети всегда пытаются повторять за взрослыми, они хотят надевать на свои куклы маски. После этого мы решили сделать куклу с маской. И это всем понравилось. Дети берут пример с Нэнси. Очень важно, что она в маске. Также это делает ношение маски более нормальным явлением для детей.

Продавцы в магазинах подтверждают: новые игрушки вызвали ажиотаж.

АДЕЛА АРО, продавец в магазине игрушек: Дети приходят, чтобы найти Нэнси в маске и тест Белли. Они продаются очень хорошо.

КРИСТИНА ЭРНАНДЕС, покупательница: Прекрасно, это отражает время, в котором мы живём. Если маски обязательны для нас, то дети тоже начинают надевать их на свои куклы.

РЕЙЕС ЛОПЕС, покупательница: Это соответствует реальности. Дети привыкают к положению в обществе, куклы должны это отражать.

Между тем, один производитель в Португалии разработал детский набор из 15 разных занятий. Они включают изготовление маски и щитка для лица, а также мыла в форме звезды.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2020 года.