Мнение: Что может означать президентство Байдена для Ирака?

15.12.2020, 11:46, Разное

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Иракские политики отреагировали на победу Байдена. Одни приветствовали эту новость, другие более осторожны, учитывая опасения, что президентство Байдена может привести к усилению иранского влияния в стране. Действительно, у Байдена неоднозначная репутация по Ираку. Он голосовал за войну в Ираке 2003 г. Но позже, будучи вице-президентом, он был правой рукой Барака Обамы и ускорил выполнение их предвыборного обещания о выводе американских войск в 2011 г. В преддверии своего президентства, его знакомство с политическим классом в Багдаде, прямые предложения о территориальной целостности Ирака и предыдущая роль в опрокидывании между основными игроками может привести к ложному выводу, что Ирак будет в центре внимания его будущей администрации. Однако в действительности все обстоит иначе.

Сам Ирак находится в шатком положении. Страна готовится к непредсказуемым парламентским выборам в следующем году. В финансовом отношении экономика Ирака-рантье находится на грани коллапса из-за сокращения доходов от нефти – несмотря на временную помощь в результате внутренних заимствований и корректировок бюджета. По мере того, как ситуация продолжает ухудшаться, Ирак постепенно приближается к той же участи, что и Ливан.

В сентябре американо-иракские отношения почти достигли рекордно низкого уровня, поскольку Вашингтон пригрозил закрыть свое посольство в знак протеста против повторяющейся неспособности иракского правительства остановить ежедневные ракетные обстрелы ПроИранских групп. Хотя кризис длился недолго, угроза оставила иракских товарищей. Выбор времени был особенно неожиданным, учитывая, что он наступил всего через месяц после хорошо спланированной двусторонней встречи между Трампом и премьер-министром Мустафой аль-Кадхими и подписания соглашений в энергетическом секторе на сумму 8 млрд$ между двумя странами, а также после того, как обе стороны несколько месяцев участвовали в американо-иракском стратегическом диалоге.

Иракским наблюдателям, несмотря на риторику о тесных двусторонних отношениях, очевидно, что США по-прежнему рассматривают Ирак как пешку в более крупной геополитической игре с ИРИ. Однако после смены администрации многие считают, что Байден может снять с плеч Багдада бремя нереалистичных ожиданий эпохи Трампа по поводу кампании “максимального давления” на ИРИ. Тем не менее, вина за нынешнее положение дел идут в обоих направлениях. Багдаду не удавалось уравновесить американское и иранское влияние в течение 17 лет. Вместо этого он маргинализировал свой суверенитет и превратился в поле битвы для внешних сил. Что касается Вашингтона, его политика в отношении Ирака трансформировалась от одной администрации к другой в соответствии с его более широкими региональными приоритетами. Постоянно меняющийся подход Вашингтона резко контрастирует с устойчивым, четко определенным подходом Тегерана.

Внутри Ирака курды видят в Байдене “старого друга”, который может помочь им добиться уступок со стороны Багдада. Экономические проблемы Эрбиля намного хуже, чем в остальной части страны. Региональное правительство Курдистана (КRG) с трудом может покрыть фонд заработной платы в государственном секторе и имеет большую задолженность, несмотря на его договоренность с премьер-министром аль-Кадхими по вопросам пересечения границы, бюджетных ассигнований и мер безопасности в Синджаре. Кроме того, ожидается, что отношения Эрбиля и Багдада ухудшатся после того, как федеральный парламент Ирака принял пакет мер по сокращению бюджетного дефицита в размере 10 млрд$ без участия курдов, обязывая КRG передать Багдаду неопределенное количество исторически оспариваемой добычи нефти в обмен на долю из федерального бюджета. При Байдене, хотя КRG может вернуться к использованию эффективных методов лоббирования в Вашингтоне и может иметь “демократические уши” в Сенате и Белом доме, маловероятно, что администрация Байдена зайдет так далеко, чтобы поддержать курдскую независимость, как могут думать некоторые на периферии. В конце концов, если территориальная целостность Ирака окажется под угрозой, для Анкары и Тегерана возникнут серьезные геополитические разветвления, и Байден вряд ли пойдет на такую ​​игру.

Что касается остальной части Ирака, то сунниты за последние пару лет укрепили свои политические успехи и достижения в области самоуправления. Анбар переживает амбициозную кампанию по восстановлению, и жизнь в Мосуле медленно возвращается в нормальное русло, несмотря на трудности. Американцы не хотят ставить под угрозу этот прогресс на хрупком и подверженном конфликтам западе и севере Ирака. Более того, арабы-сунниты Ирака видят в Вашингтоне долгосрочного союзника против иранского влияния на своей территории. Однако сунниты разделены между многими центрами власти. До недавнего времени самым сильным был спикер парламента Мохаммед аль-Халбуси, но он также сталкивается с конкуренцией со стороны недавно сформированного суннитского блока во главе с бывшим спикером Усамой аль-Нуджаифи и депутатом Ахмедом аль-Джабури со слухами о поддержке ИРИ и Турции. Поскольку деньги создают лояльность в р-х проживания суннитских племен, иностранное вмешательство в суннитские дела вызывает постоянную озабоченность. При Байдене остается неясным, захотят ли США участвовать или инвестировать в это местное соперничество.

В шиитском южном Ираке Вашингтон заблокировал себя. Фактически, американцы уступили значительную часть арабского населения Ирака и большую часть ресурсов страны иранскому влиянию. Даже члены активного протестного движения в Басре и Ди-Кар против правящей шиитской элиты и их сторонников разочарованы наследием неудач Вашингтона и опасаются любого возможного вмешательства США на юге в будущем. Они считают, что Вашингтон ответственен за всю ужасную ситуацию, которая является результатом многолетнего бесхозяйственности со стороны иракских официальных лиц, пришедших к власти. Послужной список Байдена в Ираке предполагает, что США маловероятно изменит курс на юге.

Реальность такова, что у новой администрации Байдена будут более насущные проблемы на Ближнем Востоке. В первую очередь они, вероятно, попытаются наладить отношения с ИРИ, включая возможное возвращение к ядерному соглашению 2015 г, с отчаянной надеждой обуздать решительные региональные амбиции Тегерана. Кроме того, они также должны бороться с недавно усиленной Анкарой, у которой есть свои территориальные, политические и экономические интересы и влияние. Что еще более усложняет ситуацию, это то, что молодые и настойчивые лидеры ССЗ не постесняются подтвердить свою власть, даже если она будет осуществляться военными средствами, как показали конфликты в Йемене и Ливии. Поскольку Багдад остается в стороне, Ираку суждено оставаться лишь частью более широкой и сложной игры.

Байден часто защищал свою позицию и предыдущее участие в Ираке от критики. Однако это только усилило взгляд на Ирак в эпоху Обамы как на «ошибку Буша» и может сделать президента безразличным к динамике Ирака. Тем не менее, встает и более важный вопрос. Даже если США пойдут на большие уступки по Ираку перед ИРИ или даже Турцией, есть ли у Вашингтона какие-либо рычаги воздействия, чтобы уступить на этом этапе?

Более того, позиция Ирака в ближневосточной политике Байдена будет в значительной степени определяться кадровым выбором в Госдепартаменте и Белом доме. Хотя сам Байден раньше обходил госдепартамент по иракским делам, учитывая множество проблем, с которыми он столкнется как дома, так и за рубежом, его решения по Ираку, вероятно, будут приниматься бюрократами. Эта динамика дает Багдаду возможность играть активную роль в изменении политики США в отношении страны, особенно если новая администрация привлечет на борт опытных дипломатов, знакомых с иракской сценой. Динамику также будут определять новые игроки, которые выйдут из парламентских выборов в Ираке в следующем году, если они действительно будут избраны.