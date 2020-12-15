Мнение: Почта решила всё

15.12.2020, 11:44, Разное

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Трамп, как и ожидалось, пролетает на коллегии выборщиков; очень похоже, что его в итоге слили обе партии, и “демы”, и респы”. Вот еще цитатка из нашего эмигранта, отчаянно болевшего за Трампа:

“Вот пример того, как изменили ситуацию новые процедуры голосования, порожденные ковидом-19. По мнению наблюдателей, которым я доверяю, Дональд Трамп убедительно выиграл в ноябре второй диспут у демократа Джо Байдена. Но это не имело значения, потому что к этому времени проголосовали уже примерно 50 млн. американцев.

В последние дни кампании Трамп, назло Сопротивлению оперативно оправившийся от коронавируса, выступал на нескольких митингах в день и собирал гигантские толпы, тогда как его соперник в основном сидел в подвале, а когда изредка выползал наружу, то аншлага у него, прямо скажем, никогда не было. Но это тоже не имело значения, потому что к этому времени проголосовали уже почти 100 млн. человек.

Трамп мог обещать каждому избирателю бесплатный 12-й айфон или аргентинское танго с Меланьей, но поезд уже ушел, как выразился сейчас очередной суд, отказавшийся рассматривать жалобы трампистов на избирательные махинации их соперников.

Даже если бы СМИ честно освещали скандал вокруг закордонных гешефтов Хантера Байдена, а соцсети его не банили, скандал бы тоже ничего не изменил, поскольку разразился в конце октября, когда уже полстраны отстрелялось. Хороша ложка к обеду. А обед в этом году подали очень рано, превратив в посмешище само понятие Election Day.

В День выборов в США всегда голосовали подавляющее большинство избирателей, кроме больных, престарелых или занятых на работе, которые получали открепительные талоны. При старой системе избиратель предъявлял удостоверение личности, его фамилию сверяли со списком избирателей, а затем его направляли к избирательной будке, урне или кабине, и вся процедура заканчивалась за несколько часов.

Эта традиция сохранялась более двух столетий, но в 2020 году ее бесцеремонно швырнули в мусорную урну истории и ввели голосование по почте, которое давно забраковали в Европе, поскольку оно облегчает фальсификацию. Поразительным образом так сложилось, что демократы в массе своей голосуют по почте, а республиканцы по старинке тащатся на агипункт, как мы называли место волеизъявления в Союзе. Уезжая оттуда, я не мог себе представить, что мне придется, на всякий случай, объяснять значение термина «агитпункт».

https://dandorfman.livejournal.com/2496619.html

Один факт налицо: “демократам” удалось в промежутке между выборами, а именно в 2018 году, изменить правила голосования – а республиканцы прохлопали ушами; за счет резкого расширения электоральной базы (которая в Штатах традиционно была невелика) “демы” сумели взять под контроль “лишние” 10-15 миллионов голосов, которые и решили исход в их пользу. Вопрос – почему же “респы” не заблокировали? Ответ может быть двоякий: с одной стороны – они, видимо, считали себе умнее всех и думали, что сумеют воспользоваться новыми возможностями вброса не хуже “демократов”; ну и второе – какая-то часть теневого руководства партией, по всей видимости, полагала, что не будет большой беды, если Трамп не досчитается пары-тройки штатов и пролетит. В итоге респы поднатужились и занесли на участки лишних 10 миллионов “голосов”, а демы напряглись и ввалили все 15 млн. Плюс-минус, но порядок такой.

В общем, как и всегда: выиграл тот, кто этого больше хотел. Вопрос один, чисто теоретического свойства – считать ли это “демократией”. По-моему, не совсем. Скорее налицо электоральный кризис, и суть его в том, что ОБЕ “великих партии”, по всей видимости, превысили свой гарантийный срок и, так сказать, оторвались от нужд и чаяний избирателей окончательно. В России, в общем, та же беда, только она нам более привычна: выборы превращены в полную фикцию, так как власть (обе правящие клики) просто не может себе позволить выносить на выборы реальные проблемы общества и государства – СЛИШКОМ понятно, что точки зрения на пути их решения у избирателей и клик кардинально расходятся.

То есть, вкратце – в чем суть кризиса современной демократии? В том, что в случае ЧЕСТНЫХ выборах при нынешних “акторах процесса” на выборах неизменно побеждал бы кандидат “Против всех” (например, Трамп – который им и являлся). И в Америке тоже.

Как в том анекдоте про бордель: пора уже не переставлять кровати, а менять девочек. Проблема, что девочки, хоть и сильно постарели, меняться не хотят. Разве что готовы уступить места только собственным дочкам и внучкам, а те – уродины уж совсем непотребные.