 

Роснефть открыла третье газовое месторождение в Карском море

15.12.2020, 11:43, Новости дня

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Роснефть открыла новое арктическое газовое месторождение в Карском море, запасы газа в котором оцениваются в 514 млрд кубометров газа и 53 млн тонн конденсата, сообщила пресс-служба компании.

«В соответствии с решением Государственной комиссии месторождение поставлено на государственный учет. По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных. Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца Маршала Рокоссовского», – говорится в сообщении на сайте компании.

Месторождение было открыто по итогам поисково-оценочного бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море.

Ранее Госкомиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила открытие Роснефтью нового арктического газового месторождения в Карском море, его запасы составляют 800 млрд кубометров.

В Роснефти заявили, что нефтеносная провинция в Карском море может превзойти по объемам ресурсов Мексиканский залив и другие крупнейшие месторождения нефти и газа в мире.



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