РФПИ опроверг покупку вакцины «Спутник V» КНДР

15.12.2020, 11:43, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не контактировал с представителями КНДР по вопросу закупки вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил представитель РФПИ, ответственный за продвижение и производство вакцины за рубежом.

«Представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины «Спутник V» и не заключали никаких контрактов», – сообщил источник ТАСС.

Ранее японская газета Asahi, которая ссылается на информацию источников в южнокорейской разведке и китайских бизнес-кругах, которые связаны торговыми отношениями с северокорейской стороной, сообщила, что КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».