 

Новый парламент Грузии начнет работать с антироссийской резолюции

15.12.2020, 11:43, Новости дня

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Резолюция о внешней политике антироссийского содержания станет первым документом парламента Грузии нового созыва, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Главная задача властей Грузии – деоккупация Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) от российской оккупации. Для достижения этого парламент намерен динамично включиться в усилия по мобилизации международной поддержки и использует все международные парламентские платформы. Первой инициативой на этом направлении станет соответствующая резолюция о внешней политике Грузии», – сообщил на брифинге во вторник председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

«Наша конституционно обозначенная цель – это членство в ЕС и НАТО. Это выбор народа Грузии», – отметил он.

После войны-2008 Тбилиси обвиняет Москву в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.



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