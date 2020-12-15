 

В Крыму ответили на угрозы Украины из-за продажи «Массандры»

15.12.2020, 11:43, Новости дня

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«Смешно слушать» заявление киевских властей о том, что РФ будет нести ответственность за продажу винодельческого предприятия Крыма «Массандра», они не должны вмешиваться в дела российского полуострова, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Им, наверное, делать нечего, вот и занимаются ерундой. Какое их дело, что с «Массандрой», какое их дело, что происходит на территории Российской Федерации? Все эти угрозы даже смешно слушать. Их задача разбираться, что у них на Украине происходит, а не в Крыму – вот и весь казус», – сказал РИА «Новости» Фикс.

Также вице-спикер призвал Киев не вмешиваться в дела российского Крыма и сконцентрировать внимание на проблемах Украины.

В понедельник принадлежащая акционерному банку «Россия» компания «Южный проект» приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма «Массандра» за 5,327 млрд рублей. МИД Украины выразил протест из-за приватизации «Массандры».

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Москва «будет нести ответственность» за продажу винодельческого предприятия Крыма «Массандра».



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