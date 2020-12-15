Задержана руководитель сгоревшего дома престарелых в Башкирии

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15.12.2020, 11:43, Новости дня

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Руководитель башкирского частного пансионата для пожилых задержана после пожара в учреждении, где погибли 11 человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент руководитель задержан», – сообщил источник ТАСС.

По словам источника, следственные органы установили владельца сгоревшего дома для престарелых в Башкирии, ведется допрос и изъятие документов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

«Владелец установлен, сейчас допрашивают, также изымается необходимая документация», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что пожилые постояльцы дома престарелых погибли при крупном пожаре в башкирском селе Ишбулдино Абзелиловского района, всего жертвами стали 11 человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС рассказали, что пансионат не был оборудован системами пожаротушения. Сгоревший в Башкирии дом престарелых оказался частным.



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