Исследователи сравнили организацию протестов в Белоруссии и Венесуэле

15.12.2020, 11:32, Новости дня

События в Белоруссии являются попыткой госпереворота гибридного типа, которая один в один повторяет венесуэльский прецедент, сообщил доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

Манойло и ведущий аналитик Ассоциации специалистов информационных операций Константин Стригунов выступили авторами доклада «Делегитимизация выборов: Новые технологии организации государственных переворотов от Лиссабона до Владивостока, от Каракаса до Минска».

«События в Белоруссии – это попытка госпереворота гибридного типа. Республика в данном случае является местом сборки для лучших практик и технологий «цветных» революций, которые были отработаны американцами в последние несколько лет в других странах. Общая схема организации этого процесса в Белоруссии напоминает киевский Майдан, но без самого Майдана. Применяется так называемая безмайданная технология, когда постоянно действующий лагерь протестующих не создается – это делает менее уязвимым протестное движение, организованное по такому принципу», – рассказал Манойло «Известиям».

Он отметил, что схема попытки госпереворота не уникальна, она уже применялась в других странах. «Схема госпереворота – выдвижение [экс-кандидата в президента Белоруссии Светланы] Тихановской, ее признание за рубежом и так далее – один в один повторяет венесуэльский прецедент, ту технологию организации госпереворота, которая была там реализована американцами в 2019 году. Операция была настолько хороша и успешна, что если бы не несколько досадных сбоев, [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро сейчас у власти уже не было бы. Схожесть есть и в том, что выдвижение Тихановской в качестве кандидата, который выступает за правду и справедливость, ее фактическая легитимизация на Западе, – это тоже элементы «венесуэльского сценария», – отметил автор доклада.

Манойло также подчеркнул, что технологии координации протестных групп и управления ими в случае с Белоруссией полностью взяты по образцу Гонконга периода с 2019 по 2020 год. «Характерным тут является отсутствие политических лозунгов: когда выступают за лучшую жизнь и против того, что все уже достало, против повышения тарифов, цен и обнищания. Эти технологии впервые применялись в 2015 году, во время «электромайдана» в Армении», – отметил политолог.

В докладе авторы рассмотрели несколько кейсов – это Белоруссия, Венесуэла, Боливия, Гонконг. Их объединяет то, что выборы априори были признаны нелегитимными. «Оппозиция за полгода, год или полтора до выборов заявляет о том, что результаты голосования не признает, потому что выборы, дескать, просто не могут быть организованы без фальсификаций, без того, чтобы к участию не допустили лидеров оппозиции, и без нарушений со стороны кандидата от действующей власти. Эти вещи выдвигаются в качестве постулата, идеологемы, которая не требует доказательств, потому что опирается не на аргументы, а на эмоции», – сказал Манойло. Во всех случаях сигналом к началу массовых протестных выступлений служило непризнание оппозицией результатов выборов.

Исследователь при этом подчеркивает, что современные «цветные» технологии переворотов очень опасны для ведущих мировых государств. «Технологиям, по которым организуются массовые протесты, на начальном этапе раскачки можно противостоять – если их перехватывать до того, как они сформировали протестное движение, и оно не стало массовым. Как только появляется толпа, с этим уже бесполезно бороться, получается самонарастающий процесс. Его можно либо силой подавить и разогнать – но это будет связано с большим количеством жертв, либо попытаться переждать, но это не лучший вариант. Конечно, у власти есть силовые структуры, но для огромной страны, если заполыхает одновременно в разных местах, то армии, полиции и нацгвардии просто не хватит», – заключил эксперт.