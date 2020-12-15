Мнение: Голосование

15.12.2020, 11:22, Разное

В Штатах теперь уже без неожиданностей – выборщики проголосовали "как положено", остаются только Гавайи, но и без них Байден получил свыше 300 голосов

У Трампа есть еще зацепки – голосования выборщиков должны пройти сертификацию, но с каждым новым эпизодом шансы Трампа стремительно уменьшаются. Он упорно не признает Байдена победителем, но легальных методов изменить ситуацию у него всё меньше. К силовым вариантам он не готов организационно – в отличие от демократов, у него нет прикормленных террористов, а свои президентские полномочия, которые у него еще есть, использовать за рамками законодательства вряд ли получится – госмашина попросту будет саботировать такие решения.

Правда, не все "идет по плану" – в той же Пенсильвании республиканцы собрали свою команду выборщиков, которая проголосовала, понятно, за Трампа, и теперь в этом штате есть два результата. Следующий этап – сертификация итогов голосования уже выборных коллегий, и республиканцы надеются дать бой на этом этапе, пытаясь провалить результаты конкурирующих коллегий. И это отличает происходящее в 20 году от всех предыдущих выборных кампаний.

Есть еще вариант введения Трампом военного положения – но откровенно говоря, это слишком умозрительный и теоретический сценарий, который вряд ли возможен в текущем измерении. Даже совсем преданные сторонники Трампа обсуждают такое развитие событий без энтузиазма.

В любом случае можно точно сказать, что общественный раскол – как на уровне социума, так и на системном административно-управленческом уровне – в этот раз выглядит крайне значительным. Противоречия в США растут очень быстро, а значит – на них все равно придется давать ответ. США уже проходили через несколько сюжетов, похожих на нынешний, но каждый раз выходили из них гораздо более сильными, чем до кризисов, которые их вызывали. Как будет в этот раз – посмотрим.