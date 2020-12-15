Мнение: О подвешивании за *** самого Путина

15.12.2020, 11:16, Разное

Хук справа и… хук слева. Практически одновременно – и вот уже нынешний российский президент Владимир #Путин окончательно переходит в подвешенное состояние. Ибо лишается самой важной своей опоры. Потому что – последней.

Ведущие мировые #СМИ вышли сегодня с двумя главными новостями, каждая из которых недвусмысленно бьёт по самому больному и одновременно важному для Владимира Путина.

В #США коллегия выборщиков не преподнесла сенсаций, вопреки сохранявшимся до последнего надеждам кремлёвских. Новым президентом #США избран сонный Джо #Байден, а вице-президентом — Камала Харрис. А из того, что взбешённый аутсайдер Дональд #Трамп уволил своего давнего соратника, генпрокурора США Уильяма Барра, который в итоге публично заявил, мол, ноябрьские #выборы прошли без нарушений следует одно. Не договорились команды Трампа и Байдена о судьбе уходящего президента. Что, вероятно, широко распахивает двери для тщательного и предвзятого расследования деятельности пока ещё хозяина Белого дома. И если опираться на предыдущий опыт антитрамповских кампаний, связи с Россией станут одним из ключевых пунктов для выдвижения обвинений.

Тем более, что #Россия опять в новостях, и опять – неприглядных. Как подарок Демпартии США The Insider, Bellingcat, CNN и Spiegel опубликовали материалы совместного расследования, в котором утверждается, что к отравлению российского оппозиционера Алексея navalny Навального причастны сотрудники ФСБ России. Причём их установили по слитым в Сеть базам данных авиаперевозчиков и сотовых операторов (такова озвученная «версия следствия»).

Не секрет, что для выходца из КГБ #СССР Владимира Путина, именно ФСБ России, которую он возглавлял чуть больше года в конце 1990-х, является предметом особого пиетета и самой важной опорой. Практически, скрепой его власти, которая во многом действовала методом спецопераций. Более того, на закрытых встречах в кругу соратников нынешний президент не раз отмечал, что не отделяет себя от кадрового состава спецслужбы.

Поэтому позор ФСБ – это позор лично Владимира Путина.

А в том, что с «отравлением» Алексея Навального главная российская спецслужба именно опозорилась, уверились очень многие россияне. Унаследовав свой легендарный имидж от компетентных органов Советского Союза, ФСБ сохраняла его и в 1990-х, и в нулевых, и в 2010-х, несмотря на мутные истории со взрывами жилых домов перед Второй Чеченской войной и фиаско с подменой допинг-проб на зимней Олимпиаде в Сочи. Но в 2020-м этот имидж был утрачен.

«Оказалось, что вся эта переполненная советскими понтами КГБ-шная махина — обычные, криворукие безграмотные гопники на раёне. Думаешь: ну как же так? Ну пусть менты, шмонающие киргизов, или гайцы, ищущие клиента подшофе, это дело привычное. Но ФСБ — авангард же! Лучшие, так сказать, люди. Элита! А оказывается, что все они — ничем не умнее, не ловчее, не профессиональнее. Тот же совершенно уровень, без намёка на мозги и сноровку. И весь этот гранит на Лубянке прикрывает унылое шапито», – типичное теперь мнение в социальных сетях. Которое высказывают совсем не антипутинцы и тем более – не навальнята.

Sic transit gloria mundi! За последние шесть лет рухнули многие такие опоры. Оказалось, что внешняя разведка – сборище дилетантов с интеллектом блондинки. Что элитные армейские части могут эффективно действовать только против малочисленного и не сопротивляющегося противника, либо шарахать «Калибрами» по площадям. Что агенты ГРУ – теперь ГУ ГШ МО РФ – ведут себя ничуть не умнее профессора Плейшнера из «17 мгновений…», а вывести их на чистую воду может любой, кому не в лом поехать на Митинский радиорынок в Москве за ломаными базами данных паспортных столов. Теперь вот и ФСБ России вступила в клуб…

Конечно, на самом деле «расследование» The Insider, Bellingcat и др. – всего лишь декор, ширма, прикрывающая истинные источники информации, находящиеся совсем не на дисках с базами данных. Можно лишь гадать, явилось ли оно результатом деятельности какой-либо зарубежной разведки, располагающей немалыми агентурными и техническими возможностями, либо стало плодом предательства внутри системы. И то, и другое в любом случае нелестно характеризует контрразведку, не сумевшую даже дома обеспечить надлежащую #безопасность и секретность своей работы. Но версия предательства показывает, помимо прочего, что уже и спецслужбы вовлеклись в мышиную возню вокруг предстоящего транзита власти, став одним из игроков, а не арбитром над схваткой.

А это значит, что в критической или в близкой к ней ситуации Владимир Путин едва ли может опереться на своих силовиков. Которые уже и не свои для него. Все его опоры отвалились или развалились, и #власть подвисла в воздухе. Но на другой результат очень трудно рассчитывать, когда строишь Comrade Capitalism, не так ли?

На что или на кого будет теперь опираться Владимир #Путин? Или так и останется подвешенным за… уязвимое место?