 

Число заразившихся COVID-19 в России выросло на 26,6 тысячи

15.12.2020, 11:14, Разное

Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. В оперативном штабе уточнили, что у 19,4% из инфицированных нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели 24 813 человек, скончались 577 пациентов.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему находится Москва. Суточный прирост в городе составил 5 418. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 3 765 и 1 392 новыми случаями соответственно.

В первой десятке также оказались Нижегородская, Архангельская, Свердловская, Ростовская, Воронежская, Вологодская, Псковская области, Республика Крым. Меньше всего новых случаев – в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Отметим, что Россия находится на четвертой строчке по количеству больных. Всего COVID-19 заболели 2,7 миллиона граждан. Победили вирус 2,1 миллиона человек, скончались 47,9 тысячи пациентов.

Власти страны не планируют вводить жесткий карантин в новогодние праздники. Решение об ужесточении ограничений из-за коронавируса принимает каждый регион отдельно.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал условие, при котором пандемия коронавируса в мире сойдет на нет. По его словам, это произойдет после того, как большинство населения стран привьется.



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