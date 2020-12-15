Сибирского проктолога осудили на полтора года за лечение “призраков”

15.12.2020, 11:14, Разное

Суд в Новосибирске приговорил заведующую колопроктологического отделения городской больнице №2 к полутора годам лишения свободы условно за мошенничество и служебный подлог. В течение двух лет женщина занималась лечением “призраков” и даже была удостоена за это премии.

В этот период врач завела около сотни медкарт на несуществующих пациентов. Вместо настоящих больных она вписывала в документы имена своих друзей и знакомых и была премирована в размере 240 тысяч рублей за выполнение государственных заданий. Она признала свою вину в суде и отдала полученные нелегальным путём деньги, передаёт телеканал “360”.