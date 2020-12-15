 

Ученые назвали апатию предвестницей тяжелой формы деменции

15.12.2020, 11:12, Разное

Ученые выяснили, что апатия в некоторых случаях указывает на появление в будущем у человека одной из формы деменции еще до возникновения основных симптомов. На основе этого они предлагают разработать лечебную методику, с помощью которой удастся справиться с грядущими проблемами еще на стадии их зарождения.
Сотрудники Кембриджского университета изучали взаимосвязь между наличием апатии и развитием лобно-височной деменции. Для этого они обследовали 304 носителей дефектного гена, вызывающего расстройство, и их родственников. Результаты наблюдений показали, что при наличии апатии шансы возникновения деменции резко возрастали. При этом достаточно было смотреть за поведением человека без использования сложного медицинского оборудования.

Лобно-височная деменция возникает из-за сокращения участков, находящихся в передней части мозга. В результате расстройства наблюдается изменение поведения, речи и самой личности. Апатия, предвещавшая появление деменции, вызывала потерю мотивации, инициативы и интереса.



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