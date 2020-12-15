 

Агата Муцениеце анонсировала новое YouTube-шоу про матерей «Мамбук»

15.12.2020, 11:12, Разное

Актриса Агата Муцениеце пояснила поклонникам, что готовит к выходу новое YouTube-шоу про матерей, которое пока имеет пилотное название «Мамбук». Экс-супруга Павла Прилучного после болезненного расставания активизировалась и начала покорять не только киноэкраны, но и популярную Интернет-платформу.
Некоторые фолловеры обвиняли Агату Муцениеце в том, что она пиарится на разводе. Разрыв отношений звезд сериала «Закрытая школа» сопровождался громким скандалом, а их не сложившуюся семейную жизнь обсуждали в Сети. Согласно слухам, Павел Прилучный сейчас встречается с актрисой Мирославой Карпович. Экс-супруга неоднократно признавалась, что еще любит его. По ее мнению, он просто запутался и совершил «ошибку души» и именно их расставание поможет артисту осознать это.

В шоу «Прилучные будни» Агата Муцениеце сообщила, что активно работает над новым проектом. 31-летняя актриса воспитывает сына Тимофея и дочь Мию, поэтому может поделиться некоторыми родительскими лайфхаками и советами с поклонниками. Бывшая жена Павла Прилучного откровенно пояснила детям, почему она больше не живет с их отцом. Она призналась, что не хочет с ним ругаться. Семилетнего Тимофея этот ответ устроил.

Актеры познакомились во время съемок «Закрытой школы» и вскоре стали парой. Павел Прилучный признавался, что до встречи со своей супругой он не верил, что существует любовь с первого взгляда. Окончательно он понял, что Агата Муцениеце его судьба, когда случился «киношный поцелуй». Артист заявил, что это его единственная и «надо ее воровать».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Мнение: 16 глав государств Европы будущего

21.07 / Младенец-мутант или реально что-то внеземное: Кем же был «Пришелец Алёшенька»?

01.12 / «Будем транслировать аборты» – белорусский телеканал ОНТ начнёт свою работу на территории Польши

15.09 / В Ижевске осуждён подросток, отказавшийся уступить место в трамвае жене депутата

15.10 / Москва намерена перейти на евро с 2024 года

13.09 / Меркель о диктатуре Лукашенко: В Белоруссии приверженность демократии буквально растоптана ногами

15.12 / В России разработали новые методы тестирования на коронавирус – ППЦ-тест и ПЗДЦ-тест

12.12 / «Непышное декольте»: Нагиев дал оценку внешности Полины Гагариной

10.11 / Мнение: Азербайджан признал сбитие Ми-24

05.10 / Гоша Куценко сделал комплимент похудевшему после развода Гарику Харламову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска