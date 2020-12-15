Агата Муцениеце анонсировала новое YouTube-шоу про матерей «Мамбук»

15.12.2020, 11:12, Разное

Актриса Агата Муцениеце пояснила поклонникам, что готовит к выходу новое YouTube-шоу про матерей, которое пока имеет пилотное название «Мамбук». Экс-супруга Павла Прилучного после болезненного расставания активизировалась и начала покорять не только киноэкраны, но и популярную Интернет-платформу.

Некоторые фолловеры обвиняли Агату Муцениеце в том, что она пиарится на разводе. Разрыв отношений звезд сериала «Закрытая школа» сопровождался громким скандалом, а их не сложившуюся семейную жизнь обсуждали в Сети. Согласно слухам, Павел Прилучный сейчас встречается с актрисой Мирославой Карпович. Экс-супруга неоднократно признавалась, что еще любит его. По ее мнению, он просто запутался и совершил «ошибку души» и именно их расставание поможет артисту осознать это.

В шоу «Прилучные будни» Агата Муцениеце сообщила, что активно работает над новым проектом. 31-летняя актриса воспитывает сына Тимофея и дочь Мию, поэтому может поделиться некоторыми родительскими лайфхаками и советами с поклонниками. Бывшая жена Павла Прилучного откровенно пояснила детям, почему она больше не живет с их отцом. Она призналась, что не хочет с ним ругаться. Семилетнего Тимофея этот ответ устроил.

Актеры познакомились во время съемок «Закрытой школы» и вскоре стали парой. Павел Прилучный признавался, что до встречи со своей супругой он не верил, что существует любовь с первого взгляда. Окончательно он понял, что Агата Муцениеце его судьба, когда случился «киношный поцелуй». Артист заявил, что это его единственная и «надо ее воровать».