Топалов рассказал, почему влюбился в Тодоренко

15.12.2020, 11:12, Разное

Популярный российский певец Влад Топалов рассказал, почему влюбился в Регину Тодоренко. Он в очередной раз признался супруге в своих чувствах.

Влад Топалов пообщался с ведущей Аллой Довлатовой в рамках ее программы на «Русском радио». Он рассказал, почему выбрал в качестве своей спутницы для жизни ведущую и блогера Ренину Тодоренко. Бывшему солисту группы «Smash!!» очень нравится то, что артистка является неконфликтным человеком. Она умеет выслушать человека и понять его.

В студии «Русского радио» присутствовала и сама Регина Тодоренко. Она рассказала, что звездная семья живет под принципу: «Если что-то не нравится, то убери сам». Топалов добавил, что супруге просто удобно так делать. Он вспомнил, как в первый раз оказался в квартире у Регины Тодоренко, где присутствовало много разбросанных вещей. Недавно певец проснулся, поскольку почувствовал чувство холода. Оказывается, Тодоренко просто забыла закрыть входную дверь.

Ведущая отмечает, что Топалов является «невыносимым педантом». Свои вещи певец раскладывает идеально ровно по цветам.