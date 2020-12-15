Ученые предрекли США разрушительный «мегашторм»

15.12.2020, 11:10, Разное

Штату Калифорнии угрожает “мегашторм”, который принесет жителям западного побережья США разрушительные последствия. Такой прогноз сделали климатолог Дэниел Суэйн и сейсмолог Люси Джонс.

По мнению ученых, с начала сезона дождей в Калифорнию придут сильнейшие ливни, каждый из городов региона окажется под 5-метровым слоем воды. Катаклизмы спровоцируют катастрофу масштабнее, чем землетрясения и пожары. Под удар попадут такие города, как Лос-Анджелес, Сакраменто и Сан-Диего.

Подобные климатические изменения уже наблюдались в штате зимой 1861 — 1862 годов. Тогда Калифорния потеряла четверть от всех домов и понесла большие потери среди людей.

Ученые считают, что масштабная трагедия может повториться снова и составить триллионы долларов ущерба для США.