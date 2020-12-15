Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе госпитализирован с COVID-19. Срок его ареста истекает 16 декабря

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15.12.2020, 11:00, Новости дня

Заседание по делу об убийстве в Переяславе Киевской области пятилетнего Кирилла Тлявова перенесли на 16 декабря, так как у подозреваемого Ивана Приходько диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 14 декабря сообщило Общественное.

Срок содержания Приходько под стражей истекает 16 декабря.

Вчера мужчину без маски и в шортах в зал суда привели медики в защитных костюмах, он кашлял, отметило Общественное. Судья объявил перерыв, чтобы выяснить, может ли Приходько присутствовать на заседании по состоянию здоровья.

Адвокат Виктор Чевгузов заявил, что Приходько заболел COVID-19 и его госпитализировали в Переяславскую центральную районную больницу. Прокурор Сергей Семчук предлагал провести следующее судебное заседание с обвиняемым по видеоконференции, но Приходько отказался.

После перерыва заседание продолжилось без обвиняемого. Прокурор прочитал заключение из больницы, в котором указано, что 11 декабря Приходько получил позитивный результат теста на коронавирус. По состоянию на 14 декабря сатурация и температура у него были в норме, он отказался от осмотра врачами без адвоката.

Прокурор ходатайствовал, чтобы суд назначил Приходько еще один тест на коронавирус, но судья отклонил ходатайство.

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве. В деле фигурируют четыре человека: полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, несовершеннолетний сын Петровца, а также их знакомый Дмитрий Кривошей. По данным следствия, они стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял ребенок, одна из пуль попала в него. 

Приходько находится под стражей без права внесения залога, Петровец и Кривошей в марте вышли из СИЗО после внесения залога в размере 280 тыс. грн. Оружие, из которого стреляли в ребенка, до сих пор не нашли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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