Предприниматели вышли на акцию протеста под Верховной Радой

15.12.2020, 11:00, Новости дня

Возле Верховной Рады Украины сегодня, 15 декабря, проходят массовые акции протеста, полицейские усилили меры безопасности в правительственном квартале, рассказали в полиции Киева.

Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции разъяснительную работу по соблюдению законодательства. Безопасность и правопорядок обеспечивают полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины, сказано в сообщении.

Полиция сообщила о протестах возле других органов государственной власти в центре Киева и предупредила об ограничении дорожного движения по центральным улицам.

По информации Telegram-канала “Политика Страны”, у Рады протестуют участники инициативы “SaveФОП”. Они требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8 по 24 января следующего года.

“Мы будем требовать не компенсации, не дотации, а требовать право на труд, на предпринимательскую деятельность. Единственная возможность покрытия расходов для бизнеса – возможность работать”, – сказал лидер инициативы “SaveФОП” Сергей Доротич.

Протестующие перекрыли движение автомобилей по улице Грушевского и Шелковичной. Митингующие пытаются блокировать подъезды к зданию правительства, проинформировал Telegram-канал.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. Закроют все учреждения образования, кроме детских садов, кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, финтес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.

Движение “SaveФОП” в Житомирской области уже протестовало против таких ограничений 14 декабря.

В случае стремительного роста количества инфицированных коронавирусной инфекцией правительство может ввести усиленный карантин раньше, чем 8 января.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина. Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.

14 декабря портал “Дія” начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек. Сотни тысяч украинцев пытались одновременно подать заявления.