 

Байден после голосования коллегии выборщиков заявил о победе демократии и призвал “перевернуть страницу” и объединяться

15.12.2020, 11:00, Новости дня

Избранный президент США Джо Байден после голосования коллегии выборщиков 14 декабря призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, “пламя демократии” было зажжено США давным-давно, и “ничто, даже пандемия или злоупотребление властью, не может потушить это пламя”.

Он раскритиковал попытки своего конкурента, нынешнего президента Дональда Трампа, оспорить результаты выборов.

“Я искренне надеюсь, что мы больше никогда не увидим, чтобы кто-то подвергался угрозам и злоупотреблениям, как на этих выборах. Это просто бессовестно”, – сказал избранный президент.

Байден сказал, что надо “перевернуть страницу и объединиться”. По его словам, “в этой битве за душу Америки победила демократия”.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232.  Результаты направят в Сенат. Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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