 

“Мы достигли дна!”. Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о “сгнившем Джигарханяне”

15.12.2020, 11:00, Новости дня

75-летний российский юморист и шоумен Евгений Петросян на своей странице в Instagram заявил, что был против выхода в эфир той части интервью телеведущему Вячеславу Манучарову и его программе “Эмпатия Манучи”, в которой рассказал, что якобы российский актер Армен Джигарханян сгнил в постели.

По словам Петросяна, о состоянии Джигарханяна он узнал от своего знакомого – тот был в больнице, в которой лежал актер.

“Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал. Я совершенно не настроен был знать, в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста”, – заявил он.

По словам Петросяна, они с Манучаровым изначально договорились вести речь только о творчестве.

“Манучаров “вытаскивал” из меня совершенно другие темы, о которых мы с ним не договаривались. Я в силу своего темперамента не выдержал, заговорил и об этом в контексте того, что стало модным безобразием на ТВ потрошить личную жизнь уважаемого человека, рассказывать “небылицы в лицах” и позволять случайным людям, которые слыхом не слыхивали об этой личной жизни, рассуждать о ней. И в качестве примера я привел Армена Борисовича”, – рассказал Петросян.

По его словам, Манучаров дал честное слово, что та часть интервью, которую не желает публиковать Петросян, в эфир не выйдет.

“Подсунул мне какую-то писульку, которую я имел несчастье подписать, пообещал при этом заранее показать смонтированную передачу и все эпизоды, которые я посчитаю ненужными, изъять из эфирного звучания. Но!.. Он этого не сделал!” – посетовал комик.

Петросян подчеркнул, что давал интервью только YouTube-каналу и не знал, что программа выйдет также в эфир на телевидении – российском “Первом канале”.

“Это было сильнейшим ударом для меня”, – отметил он.

Юморист заявил, что никогда в подобного рода передачи не ходил и не пойдет.

“Потому что считаю их безумием сегодняшнего дня, где обсуждаются подложные фальшивые счета, где смакуют придуманные или извращенные факты, собираются странные люди, которые понятия не имеют, о чем идет речь на самом деле. Прошу прощения, что так получилось. Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна!” – завершил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Евгений Петросян заявил, что Джигарханян “сгнил, лежа в постели”.

“Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В адских болях человек умирал, оттого что пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал”, – заявил Петросян.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 85-м году жизни. В 2018 году актер перенес инфаркт и впал в кому. Впоследствии он несколько раз попадал в больницу в тяжелом состоянии. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Новый Toyota RAV4 существенно модернизировали

14.08 / “За Майбутнє” и Аграрная партия перед местными выборами объединили избирательные штабы

20.07 / Канье Уэст провел первую встречу с избирателями как кандидат в президенты США

19.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

03.12 / Обвинения Венедиктовой по делу “Роттердам плюс” – попытка НАБУ скрыть неэффективное расследование – Офис генпрокурора

09.09 / В РФ стартовала третья фаза клинических исследований вакцины «Спутник V»

13.08 / Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы

07.07 / Гривна снова подешевела по отношению к евро

07.08 / Мини-камера, закрепленная на насекомых

17.08 / Вице-канцлер Германии назвал Лукашенко «ужасным диктатором»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска