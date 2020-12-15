“Мы достигли дна!”. Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о “сгнившем Джигарханяне”

15.12.2020, 11:00, Новости дня

75-летний российский юморист и шоумен Евгений Петросян на своей странице в Instagram заявил, что был против выхода в эфир той части интервью телеведущему Вячеславу Манучарову и его программе “Эмпатия Манучи”, в которой рассказал, что якобы российский актер Армен Джигарханян сгнил в постели.

По словам Петросяна, о состоянии Джигарханяна он узнал от своего знакомого – тот был в больнице, в которой лежал актер.

“Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал. Я совершенно не настроен был знать, в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста”, – заявил он.

По словам Петросяна, они с Манучаровым изначально договорились вести речь только о творчестве.

“Манучаров “вытаскивал” из меня совершенно другие темы, о которых мы с ним не договаривались. Я в силу своего темперамента не выдержал, заговорил и об этом в контексте того, что стало модным безобразием на ТВ потрошить личную жизнь уважаемого человека, рассказывать “небылицы в лицах” и позволять случайным людям, которые слыхом не слыхивали об этой личной жизни, рассуждать о ней. И в качестве примера я привел Армена Борисовича”, – рассказал Петросян.

По его словам, Манучаров дал честное слово, что та часть интервью, которую не желает публиковать Петросян, в эфир не выйдет.

“Подсунул мне какую-то писульку, которую я имел несчастье подписать, пообещал при этом заранее показать смонтированную передачу и все эпизоды, которые я посчитаю ненужными, изъять из эфирного звучания. Но!.. Он этого не сделал!” – посетовал комик.

Петросян подчеркнул, что давал интервью только YouTube-каналу и не знал, что программа выйдет также в эфир на телевидении – российском “Первом канале”.

“Это было сильнейшим ударом для меня”, – отметил он.

Юморист заявил, что никогда в подобного рода передачи не ходил и не пойдет.

“Потому что считаю их безумием сегодняшнего дня, где обсуждаются подложные фальшивые счета, где смакуют придуманные или извращенные факты, собираются странные люди, которые понятия не имеют, о чем идет речь на самом деле. Прошу прощения, что так получилось. Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна!” – завершил он.

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Евгений Петросян заявил, что Джигарханян “сгнил, лежа в постели”.

“Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В адских болях человек умирал, оттого что пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал”, – заявил Петросян.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 85-м году жизни. В 2018 году актер перенес инфаркт и впал в кому. Впоследствии он несколько раз попадал в больницу в тяжелом состоянии.