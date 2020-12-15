Die Welt – хитрая статистика — Минобороны ФРГ подозревают в сокрытии истинного положения дел в войсках бундесвера

15.12.2020, 10:56, Новости дня

Боеготовность бундесвера на конец 2020 года составляет 74%, пишет Die Welt, ссылаясь на официальный отчёт Минобороны ФРГ. Впрочем, издание отмечает, что этот отчёт, скорее всего, далёк от реальности: реакция военных бундесвера на него в интернете варьировалась от удивления до возмущения. Дело в том, что данные отчёта перед публикацией проходят редакционную правку от Минобороны: реальные же данные с 2019 года засекречены.



Reuters

Сколько танков, кораблей и вертолётов немецкой армии находится в состоянии боевой готовности? Как пишет Die Welt, ссылаясь на слова главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сказанные в феврале этого года, цифры по боеготовности «недостаточно хороши». Тогда же Крамп-Карренбауэр запустила инициативу по исправлению ситуации, подчеркнув, что результаты должны появиться уже в 2020 году.

В официальном годовом отчёте Минобороны ФРГ, поступившем в бундестаг на этой неделе, говорится об «ощутимых улучшениях» в области боеготовности войск, пишет издание. Отмечается, что за последние шесть месяцев боеготовность резко возросла и теперь в среднем составляет 74%. Таким образом, цель, поставленная Крамп-Карренбауэр, провозглашается достигнутой.

Однако служащие бундесвера отреагировали на отчёт с удивлением и возмущением, отмечает Die Welt. «О какой армии говорит Министерство обороны?» — приводит издание комментарий в соцсетях от одного майора бундесвера. Один старший лейтенант написал, что 74% боеготовности военной техники, упомянутые в отчёте, не имеют ничего общего с реальным положением дел в войсках. Издание приводит ещё несколько комментариев немецких военнослужащих в соцсетях, отмечающих, что они не наблюдают реального прогресса в боевой готовности.

Как пишет Die Welt, причина разницы между отчётом Минобороны и отзывом служащих бундесвера заключается в том, что, перед тем как поступить в бундестаг, отчёт о состоянии немецких войск проходит редакционную проверку на сопоставимость с политическими критериями министерства. В итоге парламенту и прессе предоставляется лишь первая, «открытая» часть отчёта, а вторая часть, содержащая детальную информацию о состоянии военной техники бундесвера, с 2019 года носит секретный характер.

Выступая перед студентами гамбургского университета бундесвера, Аннегрет Крамп-Карренбауэр говорила о том, что граждане в демократической стране имеют право на «неудобную правду», пишет Die Welt. Однако отчёт её министерства о состоянии бундесвера можно сравнить с муляжами танков, выпускающимися для запутывания противника.

Издание отмечает, что в своих подсчётах Минобороны использует «хитрую статистику»: к примеру, если у флота есть 10 фрегатов, 6 из которых отправлено на верфи для ремонта, а 4 находятся в боевом состоянии, то Минобороны просто не учитывает ремонтируемые корабли, прописывая в статистике, что боеготовность составляет 100%. Ещё одной уловкой является то, что Минобороны учитывает в своём отчёте 69 «главных боевых систем», определяя их по собственным критериям. Министерство зачисляет в них обычные грузовики, имеющие боеготовность 90%, повышая тем самым среднее значение боеготовности для всех видов вооружений.

«До тех пор пока правительство будет держать цифры в секрете, я буду считать, что боеготовность находится в катастрофическом состоянии. В противном случае, причин для секретности бы не было», — приводит издание слова депутата от партии «Свободных демократов» Александра Мюллера.

Как пишет Die Welt, изданию удалось получить информацию о «сырых» данных боеготовности бундесвера, ещё не прошедших редакцию в Минобороны. Согласно им, в октябре 2020 года боеготовность танков «Леопард 2» составляла примерно 44%. Данные за несколько предыдущих лет говорят о том, что боеготовность танков стагнирует.