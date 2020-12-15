CNN – спуск есть, подъёма нет — горнолыжная индустрия Европы терпит убытки из-за коронавируса

15.12.2020, 10:56, Новости дня

Горнолыжная индустрия Европы оказалась под ударом коронавируса — на Рождество альпийские курорты останутся закрытыми, передаёт CNN. Решение четырёх государств — членов ЕС встретило непонимание со стороны местных жителей, для которых туризм являлся единственным источником существования. Тем более что в соседней Швейцарии, несмотря на рост заболеваемости, горнолыжные подъёмники продолжают работу с определёнными ограничениями.

Некоторые приезжают сюда ради захватывающих видов на свежем воздухе, но многие приезжают, чтобы заняться спортом. По данным отраслевого эксперта, ежегодно европейская горнолыжная индустрия приносит 34 миллиарда евро, что составляет половину от общемирового дохода. Но не в этом году. В это Рождество на многих лучших горнолыжных курортах Европы работа подъёмников будет приостановлена из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

А это значит, что горнолыжная индустрия столкнётся с проблемами. Во Французских Альпах возмущены целые деревни, в том числе и Межев.

КАТРИН ЖЮЛЬЕН-БРЕШЕ, мэр Межева: Горнолыжные подъёмники здесь, в Межеве, потеряют 8 миллионов евро, и мы знаем, что один евро, потраченный на подъёмник, означает 7 евро, потраченных в деревне. Так что это даёт представление о масштабах экономических потерь для деревень.

Однако в начале декабря после долгих споров и взаимного давления Франция, Германия, Австрия и Италия решили не открывать свои горнолыжные подъёмники. Решение встретило непонимание со стороны тех, чьи средства к существованию зависят от их работы.

МИШЕЛЬ КЮЖЬЕ, директор горнолыжных подъёмников курорта Межев: Это активный отдых на свежем воздухе, и я думаю, что, если говорить о больших толпах, мы не сталкиваемся с такими же толпами, которые можно наблюдать в метро в большом городе.

МЕЛИССА БЕЛЛ, корреспондент CNN: Но всего в 60 милях отсюда через границу, здесь, в Швейцарии, горнолыжные подъёмники открыты. При этом такие курорты, как Вербье, вводят специальные ограничения, например, маски, которые нужно носить на подъёмниках, а также социальное дистанцирование, чтобы люди могли кататься на лыжах как можно безопаснее.

Лорен Воше, который руководит трассами и подъёмниками Вербье, говорит, что, с тех пор как во время первой волны коронавируса в Европе австрийский горнолыжный курорт Ишгль был признан сотрудниками органов здравоохранения крупным очагом распространения инфекции, был накоплен большой опыт.

ЛОРЕН ВОШЕ, директор горнолыжных подъёмников курорта Вербье: Прошлой весной у нас не было никаких мер, у нас не было масок, не было социального дистанцирования. Так что теперь, когда игра стала другой, мы почти уверены, что можем сделать хорошую работу, чтобы сохранить горнолыжный курорт в безопасности.

На склонах и в деревне принимаются меры. Уровень заболеваемости в Швейцарии растёт, и местные руководители утверждают, что не хотят оставлять ничего на волю случая.

СИМОН ВИЖЕ, директор туристического центра Вербье: Это делается не только для того, чтобы спасти рождественские каникулы, но и для того, чтобы спасти зиму, а также для того, чтобы спасти нашу репутацию, потому что мы знаем, что все наблюдают за нами, и, если мы допустим ошибку, а затем из-за этой ошибки возникнет очаг распространения, нас будут считать плохой организацией.

МЕЛИССА БЕЛЛ, корреспондент CNN: В этом сезоне условия здесь, в Альпах, просто невероятные. Много снега и много солнца. Опасения состояли в том, что люди могут поддаться соблазну и устремиться в Швейцарию, чтобы попытаться преодолеть большую часть этих склонов. Поэтому некоторые европейские страны ввели ограничения, чтобы помешать гражданам сделать это.

Мелисса Белл, CNN, Вербье.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2020 года.

