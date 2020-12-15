WSJ – Facebook не удаляет с платформы индуистских националистов, опасаясь нападений на сотрудников компании в Индии

15.12.2020, 10:56, Новости дня

Facebook не спешит удалять со своей платформы индуистские националистические группы, пропагандирующие ненависть, пишет The Wall Street Journal. Компания опасается, что подобный шаг может спровоцировать националистов на агрессивные действия в отношении сотрудников и объектов ИТ-гиганта в Индии.



Reuters

Facebook опасается применять в Индии суровые меры в отношении индуистских групп, пропагандирующих ненависть, пишет The Wall Street Journal. Служба безопасности ИТ-гиганта считает, что в случае удаления с платформы групп, принадлежащих индуистам-экстремистам, индийские объекты и персонал компании могут подвергнуться нападениям.

Как напоминает издание, в июне этого года в окрестностях Нью-Дели десятки религиозных экстремистов ворвались в церковь пятидесятников, заявив, что та была построена на месте индуистского храма. Группа установила индуистского идола в знак протеста, кроме того, по словам местного пастора, нападавшие ударили его по голове.

Ответственность за случившееся взяли на себя члены индуистской националистической организации «Баджранг Дал». Они опубликовали в Facebook видео с описанием этого вторжения. Эту запись просмотрели почти 250 тыс. раз.

Согласно осведомлённым источникам, ранее в этом году служба безопасности американской компании пришла к выводу, что «Баджранг Дал» поддерживает насилие в отношении меньшинств по всей Индии — и, скорее всего, её нужно квалифицировать как «опасную организацию» и удалить с платформы.

Однако Facebook отказался идти на этот шаг из-за доклада службы безопасности, предупреждавшего, что применение жёстких мер к организации «Баджранг Дал» может поставить под угрозу как деловые перспективы компании, так и безопасность её сотрудников в Индии. В частности, в документе говорится, что удаление этой группы может не только вызвать негодование у руководящих страной индийских политиков-националистов, но и спровоцировать физические нападения на персонал и объекты Facebook.

Эти противоречивые опасения ярко демонстрируют то, с чем приходится сталкиваться ИТ-гиганту в его борьбе с риторикой ненависти, которая присутствует в огромном море контента, размещаемом на платформе людьми со всего мира.

В Индии, на крупнейшем рынке Facebook по количеству пользователей, ситуация особенно сложна. У компании в этой стране есть сотрудники. Кроме того, она недавно инвестировала $5,7 миллиардов в новое розничное предприятие, а также взаимодействует с местным правительством, члены которого связаны с индуистскими националистическими группами.

«Мы по всему миру реализуем нашу политику в отношении опасных лиц и организаций, невзирая на их политические позиции и партийную принадлежность», — прокомментировал ситуацию представитель Facebook Энди Стоун.

Он также добавил, что компания использует осторожный и многосторонний подход при определении того, присутствие какой группы на платформе следует запретить.

Приверженцам группировки «Баджранг Дал», которая Центральным разведывательным управлением США признана воинствующей религиозной организацией, выносили приговоры за преступления на почве ненависти и за убийства по религиозным мотивам. В некоторых сообществах Facebook, связанных с этой организацией, публикуются изображения людей, избитых или убитых за предполагаемые преступления против индуизма, говорится в статье.

Политика ИТ-гиганта не позволяет группам, которые участвуют в насилии, присутствовать на её платформе. Представитель организации «Баджранг Дал» заявил, что её члены не принимают участия в незаконной деятельности и что у них нет конфликтов с другими религиозными группами.

Команда безопасности Facebook также предупредила о возможных рисках в случае изгнания с платформы двух других правых индуистских националистических групп — «Санатан Санстха» и «Шри Рам Сена». В организации «Санатан Санстха» заявили, что они не представляют опасности и не участвуют в разжигании ненависти в соцсети Facebook. Представитель «Шри Рам Сены» не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию, указывает The Wall Street Journal.

Как напоминает издание, индуисты составляют 75% населения Индии, кроме того, в стране проживает 14% мусульман и 2% христиан.