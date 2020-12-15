 

Euronews – объекты зоны ЧАЭС предложили внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

15.12.2020, 10:56, Новости дня

Украинские власти предложили внести ряд объектов, расположенных в зоне Чернобыльской АЭС, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как передаёт Euronews, правительство хочет упорядочить процедуру посещения, разработать экскурсионные маршруты, обучить гидов и обеспечить качественную базовую инфраструктуру. Всё это поможет сделать зону отчуждения не площадкой для охотников за приключениями, а комфортным местом для туристов.

Спустя три десятилетия после катастрофы на Чернобыльской АЭС власти Украины предлагают внести ряд расположенных в зоне отчуждения объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В прошлом году Чернобыль посетило рекордное число туристов — 124 тысячи, среди них — 100 тысяч иностранцев. Правительство хочет упорядочить процедуру посещения, разработать экскурсионные маршруты, обучить гидов и обеспечить качественную базовую инфраструктуру.

МАКСИМ ПОЛИВКО, гид: Чернобыльская зона сегодня превратилась во всемирно известный туристический объект. Туристы посещают Украину для этого. К сожалению, у этого места сегодня нет официального статуса, если его включат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, то Чернобыль получит преимущества.

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-й годовщине катастрофы, которая произошла 26 апреля 1986 года.

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, туристы должны покидать зону отчуждения с осознанием исторической памяти этого места, и Чернобыль не должен становиться площадкой для охотников за приключениями.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, министр культуры и информационной политики Украины: Туристы приезжают в Чернобыльскую зону, и расположенные там объекты приходят в упадок. Эти два фактора вынуждают нас заявить, что такое наследие принадлежит не только украинцам, но всему человечеству.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей в истории атомной энергетики, в ликвидации её последствий участвовали более 600 тысяч человек.

Президент Украины обязал правительство страны проработать вопрос проведения международной конференции, посвящённой годовщине аварии. Кабинету министров также поручено принять меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов, в частности, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2020 года.



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