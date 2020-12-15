Да, люблю – Личное мнение

15.12.2020, 7:46, Разное

Я часто слышу фразу: «Как же ты себя любишь, Лена». Да, люблю.

Разные люди, по разным поводам говорят мне об этом, причём без злобы, без раздражения, а, скорее, с завуалированной просьбой научить их тоже любить себя.

Что ж: попробую.

1) Для начала перестаньте извиняться по любому поводу.

Просить прощения нужно только тогда, когда вы сказали гадость или совершили подлость.

Вычеркните раз и навсегда из своего лексикона жалкие фразы угодливых невротиков: Вот примеры таких фраз:

– «Извините, пожалуйста, за беспокойство».

– «Извини, но ты не прав».

– «Я, конечно, заранее извиняюсь, но…».

– «Извините, но я вынуждена сказать нет».

Я, например, даже когда опаздываю, не прошу прощения. Вместо этого я говорю: «Спасибо, что подождали».

У людей ведь был выбор: ждать меня или нет? Был. Они выбрали ждать. Я могу их, конечно, за это поблагодарить, но просить прощения за выбор, который они сделали сами, — это глупо.

2) Устраивайте спа на дому.

Заведите привычку делать это еженедельно: выделите хотя бы полчаса, чтобы поухаживать за собой, причём не на бегу, не между делом, а так, чтобы по-настоящему расслабиться.

Сделайте маску для лица (моя любимая: авокадо + кокосовое масло + лимон) и завалитесь в ванну с книгой или на диван с чашкой чая. Отдохните. Я в такие моменты даже телефон не проверяю.

3) Научитесь говорить «нет». Делайте это спокойно, уверенно и своевременно.

Не избегайте этого сильного и красивого слова. Не извиняйтесь за своё «нет». Не злитесь на себя за то, что сказали «да», когда надо было сказать «нет». Не копите злобу на тех, кому услужили, когда хотелось отказать.

Просто скажите: «Нет, не сегодня». Или: «Нет, мне это неинтересно».

Сделайте это доброжелательно и беззлобно: с добротой в голосе и искренностью в глазах.

Поверьте: такой отказ обидит только токсичного человека, а с токсичными людьми лучше, в принципе, не общаться.

4) Оживите дом растениями.

На мой взгляд, ничто не делает дом более тёплым, чем растения в горшках и цветы в вазах.

Регулярно менять свежие цветы в вазах — удовольствие дорогое. А вот растения в горшках доступны практически всем. Они не только добавляют уюта, но и очищают воздух.

5) Не берите не себя слишком много.

Я понимаю: невозможно прожить жизнь, делая исключительно то, что нравится. Так не бывает.

Однако многие из вас выполняют неприятную работу, которую легко можно с себя скинуть, если пораскинуть мозгами.

Вот я, например, не люблю пылесосить и мыть пол. Какой выход?

Можно нанять домработницу, а можно купить робот-пылесос, который всё сделает сам.

Изучив имеющиеся бренды, я пришла к выводу, что лучше пылесосов Roborock просто нет. Roborock — премиальный суббренд Xiaomi. Тут есть всё, что я ищу в любом гаджете:

– идеальная сборка,

– максимальный функционал,

– качественные материалы.

Я опробовала две модели роботов — самую дорогую и самую доступную — и пришла к выводу, что оба пылесоса отлично справляются с уборкой.

Разница — лишь в наборе функций и, как следствие, разница в цене.

Маме, которая не признаёт никакую помощь по хозяйству, я хочу купить навороченную «ракету» Roborock S6 MaxV.

В планке мамуля, конечно, стоять не будет, но книжку вместо мытья полов почитает.

Впрочем, модель попроще Roborock Е4 выглядит круто, тоже классно пылесосит и делает влажную уборку. На вид практически не отличить от «ракеты»:

У навороченного робота — 2 камеры, он обходит и распознает все предметы, строит идеальные маршруты и карты. К нему можно подключаться дистанционно и следить через камеры, что происходит дома, пока вас нет.

Пылесос попроще точно отмеряет расстояние до препятствий и стен, может запоминать убранные зоны. В процессе уборки карта не отображается, но она доступна в истории уборок.

В общем, я, положа руку на сердце, рекомендую обе модели. Если купите свою в магазине lamobile (15 лет на рынке), то вам гарантирована:

– бесплатная доставка по всей России,

– помощь менеджеров в подключении пылесоса, если возникнут вопросы.

Сейчас в магазине проходит крутейшая акция: при покупке любого пылесоса Roborock, все получают 3 подарка — рюкзак с USB-портами, универсальный кабель для подзарядки гаджетов и санитайзер для зубных щеток.

По промокоду «LENAMIRO» вы получите скидку 1000 рублей на все роботы-пылесосы Roborock, кроме Е4. На него скидка — 500 рублей.

Тех, кого мы по-настоящему любим, мы всегда хотим разгрузить от неприятной суеты и работы. Начните с себя и с близких.

А вы себя любите? Если да, то накидайте в комментариях советы тем, кто — пока ещё только на пути к этому. Если нет, то что, по-вашему, вам мешает?