Поезд оператора перевозок по Крымскому мосту впервые прибыл из Москвы в Адлер

15.12.2020, 10:38, Новости дня

Первый поезд компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является оператором пассажирских перевозок по Крымскому мосту, прибыл из Москвы в Адлер, сообщили в пресс-службе компании перевозчика.

«Поезд по маршруту Москва – Адлер прибыл на вокзал Адлера», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что время в пути составило почти 35 часов. Всего в первый рейс в составе поезда отправилось девять вагонов. По маршруту Москва – Адлер проехали более 250 пассажиров, загрузка поезда составила 80%.

Первые пассажирские поезда «Таврия» отправились из Санкт-Петербурга и Москвы на полуостров в декабре 2019 года. Летом 2020 года поезда связали Симферополь с Екатеринбургом, Псковом, Кисловодском, Смоленском и Адлером, Севастополь с Москвой, Евпаторию с Москвой и Санкт-Петербургом. В декабре этого года в Крым начнут курсировать поезда из Перми, Омска, Тюмени и Астрахани.