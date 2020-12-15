Трамп отказался публично признавать поражение на выборах

15.12.2020, 10:38, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп не собирается публично признавать поражение на выборах после голосования коллегии выборщиков, передает канал CNN со ссылкой на близкий к Белому дому источник.

«Президент Трамп не движется в направлении публичного признания результатов выборов, несмотря на историческое заседание коллегии выборщиков», – передает сообщение телеканала РИА «Новости». CNN, ссылаясь на заявления некоторых советников Трампа отметил, что тот в частном порядке признавал, что не останется на посту президента на второй срок.

Трамп также не хочет сейчас говорить о выдвижении в президенты США в 2024 году, поскольку считает эти разговоры признанием своего поражения на нынешних выборах, передает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседник портала пояснил, что, по мнению Трампа, подобные разговоры – «это признание конца». «Если мы не выиграем, я не скажу, что проиграл. Я скажу: «Я не выиграл», – приводит портал слова Трампа.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232.

Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

Ранее Байден заявил, что работа по передаче власти новой американской администрации уже началась. Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.