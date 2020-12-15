Физики из США намерены опровергнуть теорию относительности Эйнштейна

15.12.2020, 10:18, Разное

Американские физики собираются опровергнуть классическую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Для этого они разрабатывают собственную «теорию всего», где вместо частиц и волн используются «фрагменты энергии».

Созданием новой модели физики занимаются сотрудники Университета штата Северная Каролина Ларри Сильверберг и Джеффри Эйшен. Они полагают, что их «теория всего» способна перевернуть представления о материи, ведь в ней отсутствуют привычные частицы и волны, из которых должна состоять Вселенная.

Вместо этого исследователи предлагают использовать «фрагменты энергии». Они формируют своеобразные непрекращающиеся потоки во Вселенной. Доказательств у экспертов пока нет, но свои измышления они собираются проанализировать теми же астрономическими наблюдениями, которые ранее использовались для подтверждения общей теории относительности Альберта Эйнштейна.