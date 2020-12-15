Назван способ предотвратить особый смертоносный рак

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15.12.2020, 10:18, Разное

Дерматологи из Канады назвали способ, который поможет предотвратить особый смертоносный рак. Они посоветовали во время длительного пребывания на солнце использовать защитные кремы, чтобы впоследствии не развилась меланома.
Рак кожи является очень агрессивным. При нем довольно быстро образуются метастазы, которые начинают распространяться по организму. В целом из-за длительного пребывания на солнце развивается большинство онкологических болезней. Риск возникновения рака кожи снижается, если использовать крема SPF30.

Средства блокируют ультрафиолетовое излучение посредством специальных химических фильтров, поскольку в его составе присутствуют оксид цинка и диоксид титана. Анализ проведенных исследований показал, что такие крема действительно предотвращают меланому и плоскоклеточный рак кожи. К тому же последняя дольше сохраняет молодость.

В то же время солнцезащитный крем не нужно наносить на тело младенца, если ему еще не исполнилось шесть месяцев. Все дело в том, что организм малыша способен поглощать компоненты, находящиеся в составе средства. Взрослым дополнительно рекомендуется носить широкополые шляпы, загорать под навесами, а не под прямыми лучами солнца.



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