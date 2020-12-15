Ксения Бородина купила валенки за 130 тысяч рублей

15.12.2020, 10:18, Разное

Популярная российская ведущая Ксения Бородина удивила фанатов своей очередной покупкой. Она приобрела валенки от бренда Dior стоимостью 130 тысяч рублей.

Ксения Бородина любит покупать фирменные вещи. Знаменитость постоянно показывает пользователям обновки. Недавно ведущая проекта «Дом-2» призналась, что недолюбливает зиму, поскольку приходится очень тепло одеваться. Супруга Курбана Омарова покупает качественную одежду.

Осенью Ксения Бородина приобрела несколько пар обуви и сумку от бренда Prada. Зимой ведущая не отказалась от дорогостоящих покупок. Первой стала шуба из натурального меха. Что касается обуви, то она нашла идеальный для себя вариант – валенки от Dior. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Бородина показала распаковку коробки. На валенках присутствовала вышивка и отделка бархатом.

Многие поклонники признались, что им нравится наблюдать за жизнью ведущей. Некоторые стараются приобретать такую же одежду, как и у нее. Бородина не жалеет деньги на брендовые вещи, поскольку они являются качественными и износостойкими.