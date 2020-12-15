В США выявили первый случай коронавируса у диких норок

15.12.2020, 10:06, Новости дня

Представители ветеринарной службы США обнаружили коронавирусную инфекцию у дикой норки на ферме в штате Юта, пишет ВВС 14 декабря. Ветеринарный эксперт британского университета Суррей Дэн Хортон сказал, что теперь могут заразиться норки, живущие в дикой природе.

Случай в штате Юта стал первым. Пока нет доказательств того, что коронавирус передавался другим диким норкам, добавил Хортон.

Штамм вируса у дикой норки идентичен обнаруженному у норок на соседней ферме. Другие животные, по данным эксперта, пока не дали положительный результат на коронавирус.

Случай выявленного заболевания заставляет лучше наблюдать за животными, ведь норки могут убегать с ферм и приживаться в дикой природе, добавил Хортон.

В Великобритании живет популяция норок, убежавших из частных хозяйств. Однако их редко можно встретить и они почти не контактируют с людьми, пояснил доктор Хортон.

Заражение норок коронавирусом привело к тому, что власти Дании начали в октябре уничтожать животных. 18 ноября в стране убили норок на 284 фермах. На фоне скандала с массовым умерщвлением животных министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен ушел в отставку.

Решение уничтожить всю популяцию животных в стране приняли после обнаружения варианта коронавируса, который известен как Cluster 5. По данным Всемирной организации здравоохранения, он характеризуется сочетанием мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались, и более стойкий к нейтрализующим антителам. Такой вариант вируса обнаружили у норок в шести странах.

19 ноября минздрав Дании объявил о продолжительном отсутствии новых случаев заражения людей от норок мутацией коронавируса SARS-CoV-2, которая известна как Cluster 5.

Власти Ирландии вели переговоры с тремя местными норковыми фермами об убийстве всех выращенных норок, хотя у них не выявили COVID-19.

Кроме Дании и Ирландии, заразившихся коронавирусом норок обнаружили на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Швеции и США. О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

В Ассоциации звероводов Украины 9 ноября заявили об отсутствии случаев заболевания COVID-19 у норок на украинских фермах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 15 декабря зарегистрировано 72,8 млн случаев COVID-19. Умерли от болезни 1,6 млн человек, а 41,2 млн выздоровели.