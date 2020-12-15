В Хмельницкой области мужчина встретил бригаду медиков с ружьем

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15.12.2020, 10:06, Новости дня

13 декабря в селе Богдановцы Хмельницкой области местный житель угрожал ружьем медикам и правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

По информации полиции, для 39-летнего мужчины, у которого были проблемы со здоровьем, во время обострения мать вызвала скорую помощь. Протестуя против госпитализации, медиков он встретил с ружьем в руках. Врачи сразу позвонили в полицию и покинули пациента.

“Почти три часа бойцы КОРД и роты полиции особого назначения вели переговоры с мужчиной, который, бегая по периметру домохозяйства, совершил около 20 хаотичных выстрелов в сторону правоохранителей. Стрелял поочередно из гладкоствольного и пневматического ружей”, – сказано в сообщении.

Правоохранители провели штурм и задержали стрелка без применения оружия и спецсредств. В ходе спецоперации никто не пострадал.

По факту открыли уголовное производство по признакам ст. 348 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство работника правоохранительных органов), мужчине грозит срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В рамках расследования будет назначена амбулаторно-психиатрическая экспертиза, сообщили в полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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