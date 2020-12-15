“Горячее горячего”. Леди Гага позировала топлес
15.12.2020, 10:06, Новости дня
Американская певица Леди Гага разместила на Instagram-странице своего косметического бренда Haus Laboratories фото, для которого позировала топлес, прикрыв голую грудь распущенными волосами и руками.
Леди Гага снялась в миниатюрных трусах, прикрыв голую грудь длинными волосами.
“Погода может становиться прохладнее, но мы понемногу накаляемся”, – написала она.
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“Немного! Преуменьшение года! Горячее горячего!” – заметила подписчица kumpulainensanna.
Леди Гага 28 марта 2020 года отметила 34-летие. Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих “платиновый” статус ее альбомов.
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