 

“Горячее горячего”. Леди Гага позировала топлес

15.12.2020, 10:06, Новости дня

Американская певица Леди Гага разместила на Instagram-странице своего косметического бренда Haus Laboratories фото, для которого позировала топлес, прикрыв голую грудь распущенными волосами и руками.

Леди Гага снялась в миниатюрных трусах, прикрыв голую грудь длинными волосами.

“Погода может становиться прохладнее, но мы понемногу накаляемся”, – написала она.

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Публикация от HAUS LABORATORIES (@hauslabs)

“Немного! Преуменьшение года! Горячее горячего!” – заметила подписчица kumpulainensanna.

Леди Гага 28 марта 2020 года отметила 34-летие. Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих “платиновый” статус ее альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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