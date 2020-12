Генпрокурор США Барр уходит в отставку

15.12.2020, 10:06, Новости дня

Генпрокурор США Уильям Барр уходит в отставку. Об этом в Twitter 14 декабря сообщил президент США Дональд Трамп.

“Только что провел очень хорошую встречу с генеральным прокурором Биллом Барром в Белом доме. Наши отношения были очень хорошими, он проделал отличную работу! Билл уходит незадолго до Рождества, чтобы провести праздники с семьей… Спасибо тебе за все”, – заявил Трамп.

Исполнять обязанности генпрокурора будеи заместитель Барра Джефф Розен.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Сенат одобрил назначение Барра на пост генпрокурора США 13 февраля 2019 года.

Он уже занимал этот пост (в США генпрокурор также является министром юстиции) в 1992–1993 годах, при Джордже Буше – старшем.

Как отмечало агентство Associated Press, Барр является одним из ближайших союзников Трампа в Белом доме и ярым сторонником его политических решений.