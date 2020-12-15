Компания Mazda назвала все цены на кроссовер CX-30 для России

15.12.2020, 10:00, Новости дня

В российском подразделении Mazda объявили стоимость нового компактного кроссовера Mazda CX-30 для местного рынка.

Новинка поступит к дилерам уже с 16 января в трех модификациях. Базовое исполнение кроссовера обойдется россиянам от 1,62 млн рублей. В данной комплектации применили передний привод, 6-ступенчатую механическую трансмиссию, кондиционер, улучшенную аудиосистему. Также появится более дорогой вариант CX-30 за 1,86 млн рублей, который включая проекционный экран, датчики света и дождя, круиз-контроль, подогрев сидений и ряд других опций.

В топовой версии применили полный привод, улучшенные опции безопасности. Во всех комплектациях применили 2-литровый двигатель с мощностью 150 л.с.