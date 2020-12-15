 

Турецкая оппозиция призвала активировать С-400 после введения санкций США

15.12.2020, 9:44, Новости дня

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции призывает власти страны как можно скорее активировать зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, из-за приобретения которых накануне Вашингтон ввел санкции против Анкары.

«Приобретение С-400, которые стали причиной санкций США, является суверенным решением Турции, по этой причине мы не принимаем этот шаг. То, что нужно сейчас сделать, – это как можно скорее использовать эти системы, в которые было вложено 2,5 млрд долларов», – передает ТАССслова депутата НРП Унала Чевикеза.

В понедельник власти Соединенных Штатов объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что американские санкции против Турции в связи с покупкой С-400 не стали сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер «налево и направо».

МИД Турции заявил, что Анкара осуждает решение Вашингтона ввести санкции в связи с покупкой Турцией российских С-400 и готовит ответные шаги.



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