 

Опубликовано видео первого полета лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14

15.12.2020, 9:44, Новости дня

Первый полет самолета нового поколения МС-21-310, оснащенного российскими двигателями ПД-14, сняли на видео.

В небе самолет провел 1 час 25 минут. За это время пилоты проверили режимы работы силовой установки, устойчивости и управляемости лайнера, а также функционирования его систем, передает РИА «Новости». 

Ранее в пресс-службе Ростеха сообщили, что полет состоялся 15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут».

Напомним, 10 ноября в Ростехе сообщили, что в России завершено строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14.

МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, его вместимость составляет от 150 до 211 пассажиров. Первый полет самолет совершил в 2017 году. Запуск серийного производства запланирован на 2021 год.



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