 

Пиппа Миддлтон ждет второго ребенка

15.12.2020, 9:32, Разное

К числу тех, у кого прошедший, а где-то еще продолжающийся карантин прошел плодотворно, присоединились младшая сестра Кейт Миддлтон – Пиппа – и ее супруг Джеймс Мэттьюс. Сразу несколько авторитетных иностранных источников, среди которых Page Six и People, сообщили эту новость, однако сами знаменитости пока слухи не комментировали, да и вряд ли будут. Возможно, лишь “сделают” заявление, появившись на одном из светских мероприятий в тот момент, когда по фигуре Пиппы все будет понятно без лишних слов.

Пиппа и Джеймс просто невероятно счастливы! Это фантастическая новость, особенно если учесть этот трудный год. Остальные члены семьи также за них очень рады, – заявил инсайдер изданию Page Six.

Напомним, о своей помолвке Пиппа и Джеймс объявили меньше чем через год после начала отношений, а решение жить вместе пара приняла и вовсе два месяца спустя после первого свидания. Однако такое быстрое развитие событий связано не только с большими чувствами. В 2015-м Пиппа и Джеймс не просто начали встречаться, а возобновили свой роман. История их любви началась еще в 2006-м, тогда они впервые встретились во время отдыха на Сен-Барте. В тот момент Джеймс не обратил на свою будущую невесту никакого внимания, так как переживал расставание с другой девушкой и был настроен на развитие собственного бизнеса. Встречаться они начали в 2012-м, но роман продлился всего несколько месяцев – Пиппа и Джеймс не смогли устранить разногласия и расстались. После этого Пиппа почти сразу увлеклась другим – биржевым маклером Нико Джексоном. Через год, в 2014-м, СМИ написали об их помолвке, но до свадьбы дело так и не дошло. В 2015-м пара объявила о расставании, и Пиппа вернулась в Джеймсу. 

В мае 2017-го состоялась свадьба пары, а в октябре 2018-го Пиппа и Джеймс впервые стали родителями – у них родился сын Артур.



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