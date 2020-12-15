 

Исчезновение Елены Кориковой взволновало ее фанатов

15.12.2020, 9:03, Разное

Поклонников обеспокоило внезапное исчезновение звезды картин «Барышня-крестьянка» и «Бедная Настя» Елены Кориковой. На ее странице в Instagram-аккаунте они начали интересоваться, что с ней произошло, пока на связь не вышла сама артистка.
Последняя публикация от Елены Кориковой в Instagram появилась 28 сентября. С тех пор она не загружала никаких фотографий. На последнем снимке она была запечатлена в салоне люксового автомобиля. Поклонники сочли, что именно тогда она поехала в то место, где решила «затаиться» на какое-то время.

Первые комментарии обеспокоенных фанатов появились четыре недели назад. Однако с тех пор количество волнующихся поклонников стремительно увеличивалось, пока Елена Корикова не ответила им. Она заявила, что у нее все хорошо. Сейчас актриса проживает в Черногории, погрузившись в семейную жизнь. Кроме того, артистка предпочитает не афишировать свой быт.



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