В мире коронавирус подтвердили у 72,8 млн человек

15.12.2020, 8:12, Новости дня

По состоянию на утро 15 декабря в мире коронавирус подтвержден у 72,8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Умерло от COVID-19 1,6 млн человек, выздоровело 41,3 млн.

Странами с наибольшим распространением болезни являются:

США (16,5 млн заболевших, 300,5 тыс. умерших);

Индия (9,9 млн заболевших, 143,7 тыс. умерших, 9,4 млн выздоровевших);

Бразилия (6,9 млн заболевших, 182 тыс. умерших, 6,2 млн выздоровевших);

Россия (2,7 млн заболевших, 46,8 тыс. умерших, 2,1 млн выздоровевших);

Франция (2,4 млн заболевших, 58,4 тыс. умерших, 183,3 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.