В Украине из-за непогоды без электричества остались 234 населенных пункта

15.12.2020, 8:12, Новости дня

В результате непогоды в Украине обесточены более 200 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 15 декабря.

“Из-за осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 234 населенных пункта в трех областях”, – говорится в сообщении.

Без света остались 204 населенных пункта в Черниговской области, 23 – в Сумской и семь – в Киевской.

В ГСЧС сообщили, что 15 декабря гололед ожидается в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Погодные условия в Украине (и в Киеве в том числе) ухудшились 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Из-за гололеда нарушилось движение транспорта: “Укрзалізниця” сообщала о задержках поездов, спасатели предупреждали о временном ограничении на движение грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В столице наблюдались проблемы с общественным транспортом, из-за гололеда за выходные 1369 человек получили травмы.