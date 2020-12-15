В Украине за сутки зафиксировали 8,4 тыс. случаев COVID-19
15.12.2020, 8:12, Новости дня
В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, за сутки заболело 412 детей и 447 медиков.
Умерло за сутки 233 человека, выздоровело 16 150.
За все время эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 909 082 человек, умерло 15 480 заболевших, выздоровело 522 868.
За сутки провели 55 856 тестирований (31 963 тестирования методом ПЦР, 23 893 – методом ИФА). Всего с начала эпидемии проведено 5 млн 85 тыс. ПЦР-тестов.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/839737336569263
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Киев – 93 302 случая;
Винницкая область – 19 977;
Волынская область – 28 527;
Днепропетровская область – 49 961;
Донецкая область – 30 062;
Житомирская область – 34 491;
Закарпатская область – 26 281;
Запорожская область – 43 034;
Ивано-Франковская область – 40 875;
Киевская область – 49 335;
Кировоградская область – 7273;
Луганская область – 7987;
Львовская область – 54 233;
Николаевская область – 24 404;
Одесская область – 59 113;
Полтавская область – 30 025;
Ровенская область – 36 599;
Сумская область – 36 098;
Тернопольская область – 31 374;
Харьковская область – 62 708;
Херсонская область – 14 346;
Хмельницкая область – 34 919;
Черкасская область – 32 272;
Черновицкая область – 37 080;
Черниговская область – 24 786.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет