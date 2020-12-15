«Кашпировский обещал мне повлиять на выборщиков» – Дональд Трамп обвинил россиянина в мошенничестве

15.12.2020, 9:07, Разное

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил известного российского психотерапевта Анатолия Кашпировского в мошенничестве. Американский лидер посетовал на то, что не смог одержать победу в голосовании выборщиков.

– Мне сказали, что этот русский обладает потрясающей силой внушения и может повлиять на любого человека. Несмотря на вопиющие нарушения демократов, нам отказали все суды и было принято решение использовать любые методы для достижения результата. Кашпировский взял у меня миллион долларов и обещал дистанционно внушить выборщикам необходимость голосовать за меня. Итог — Байден получил более 300 голосов. Кашпировский, ты мошенник, шулер и подлец! — написал американский лидер в своём «Твиттере».

Сам Кашпировский предложил Трампу решать все споры в суде.

– Мы — цивилизованные люди. Если Дональд недоволен качеством моих услуг, он может обратиться в суд и в правовом поле разрешить эту неприятную ситуацию. Одно могу сказать точно, свою часть обязательств я выполнил, всем выборщикам был направлен сигнал голосовать только за Трампа, — заявил россиянин.