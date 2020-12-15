 

Израильский дрон напал на вице-спикера госдумы Гордеева из-за ошибки нейросети

15.12.2020, 9:07, Разное

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев стал жертвой нападения израильского военного дрона класса Хамсин-88 во время визита на военную базу в пригороде Хайфы.

Искусственный летательный аппарат под управлением нейросети перепутал чиновника с одной из запрограммированных враждебных целей и попытался сбить его с ног тараном.

В результате нападения Гордеев отделался лёгкими ушибами и смог продолжить визит на военную базу. Минобороны Израиля уже принесло официальные извинения в связи с инцидентом. Как пояснили военные, израильские дроны с искусственным интеллектом обучаются на фотографиях известных преступников и террористов, с которыми они призваны бороться. По всей видимости, аппарат принял Гордеева за кого-то из внесённых в базу врагов Израиля. В настоящее время инженеры израильской армии работают над устранением проблемы.

– Искусственный интеллект стремительно развивается, хотя в нынешнем состоянии он весьма и весьма несовершенен. Я не держу зла на коллег. Они пообещали передать России технологию создания таких дронов, что послужит делу укрепления нашей обороноспособности. Хорошо, что землю наших друзей из Израиля охраняют столь чуткие и бдительные дроны, — сказал Алексей Гордеев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Попавший в аварию сын Конкина затаил обиду на отца

22.08 / Омские врачи разрешили перевезти Навального в немецкую клинику

20.08 / Мнение: Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти?

27.08 / Мнение: Причиной пожара на УДК “Боном Ричард” был поджог

26.09 / Челябинцы 5 км несли на руках автомобиль через лес, чтобы избежать платного участка трассы

09.09 / ЦИК продолжит поиск провокаторов, которые выдавали избирателям ручки с исчезающими чернилами

21.10 / В России представлен Realme 7 Pro: впервые 65 Вт для зарядки за 34 минуты и заметная скидка

13.07 / Кудрин назвал две главные угрозы для российской экономики

03.07 / Мнение: Письмо: “Почетное байкеровское звание”

14.12 / Sohu: Попытки Киева разрушить вертолетный бизнес России не спасет «Мотор Сич» от краха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска