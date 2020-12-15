Израильский дрон напал на вице-спикера госдумы Гордеева из-за ошибки нейросети

15.12.2020, 9:07, Разное

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев стал жертвой нападения израильского военного дрона класса Хамсин-88 во время визита на военную базу в пригороде Хайфы.

Искусственный летательный аппарат под управлением нейросети перепутал чиновника с одной из запрограммированных враждебных целей и попытался сбить его с ног тараном.

В результате нападения Гордеев отделался лёгкими ушибами и смог продолжить визит на военную базу. Минобороны Израиля уже принесло официальные извинения в связи с инцидентом. Как пояснили военные, израильские дроны с искусственным интеллектом обучаются на фотографиях известных преступников и террористов, с которыми они призваны бороться. По всей видимости, аппарат принял Гордеева за кого-то из внесённых в базу врагов Израиля. В настоящее время инженеры израильской армии работают над устранением проблемы.

– Искусственный интеллект стремительно развивается, хотя в нынешнем состоянии он весьма и весьма несовершенен. Я не держу зла на коллег. Они пообещали передать России технологию создания таких дронов, что послужит делу укрепления нашей обороноспособности. Хорошо, что землю наших друзей из Израиля охраняют столь чуткие и бдительные дроны, — сказал Алексей Гордеев.