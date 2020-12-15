Кроссовер Volkswagen Tiguan подешевел с обновлением в России

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15.12.2020, 9:06, Новости дня

Российское подразделение Volkswagen анонсировало начало продаж обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan для российского рынка.

Покупатели смогут выбрать автомобиль в четырех модификациях. В минимальной версии автомобиль оценивается производителем в 1,17 млн рублей. В максимальной комплектации со спортивном «характером» стоимость кроссовера достигает 2,79 млн рублей. Вместе с тем эксперты констатировали, что рестайлинговый экземпляр имеет более низкую стоимость, чем предшественник.

Напомним, прошлая версия поступила на отечественный рынок по цене от 1,79 млн рублей, что свидетельствует об удешевлении на 49 тысяч рублей. Под капотом применили версии с 1,4 и 2,0-литровыми агрегатами, которые выдают от 125 до 180 л.с. мощности.



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