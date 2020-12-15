Hyundai прекратила продажи в РФ Hyundai i30 N

15.12.2020, 9:06, Новости дня

С недавнего времени сообщили, что модель Hyundai i30 N перестали продавать на российском рынке.

Вместе с тем к следующему году планируется возобновить продажи автомобиля для местного рынка. Эксперты прогнозируют, что стоимость «заряженного» хетчбэка Hyundai i30 N составит от 2,2 миллионов рублей. Напомним, ранее автомобиль поставляли в РФ исключительно в максимальной комплектации с мотором на 249 л.с. мощности.

Однако теперь модель поступит в усовершенствованном исполнении, которое базируется на платформе от хетчбэка Kia ceed. Покупатели смогут приобрести новинку с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами различной мощности. Более точные сроки поставок модели на российский рынок пока не называют.