Политика: Новая ссора США и Китая вспыхнула из-за трех женщин

15.12.2020, 8:25, Разное

Джо Байден, всю избирательную кампанию изображавший из себя «анти-Трампа», стремительно превращается в «Трампа номер два». В частности, Байден дал понять, что продолжит главное начинание Трампа во внешней политике – конфликт с Китаем. Это следует из решения нового президента назначить на пост, от которого зависит ход торговой войны с Пекином, чиновницу Кэтрин Тай, дочь бежавших из Китая антикоммунистов.

Пекин в понедельник подтвердил, что сотрудница представительства агентства Блумберг в Пекине Фань Хацзэ задержана офицерами госбезопасности по подозрению в действиях, создающих «угрозу национальной безопасности». Как пишет ТАСС , Фань – гражданка КНР, работавшая на Блумберге с 2017 года, ранее она сотрудничала с агентством Рейтер, с американским телеканалом Си-эн-би-си, канадским Си-би-си, катарским каналом «Аль-Джазира».

Словно по совпадению, Фань попала под стражу спустя всего несколько дней после «зеркального» скандала, который разразился за океаном. Спецслужбы США на прошлой неделе сообщили о разоблачении законспирированного китайского разведчика, точнее – разведчицы, много лет назад активно участвовавшей в политической жизни Калифорнии.

Как сообщило издание Axios, женщина по имени Кристин Фанг переехала из КНР в Сан-Франциско в 2011 году. Она поступила в один из местных университетов и возглавила студенческую ассоциацию китайцев. За пару лет Фанг превратилась в завсегдатая всех проходящих в городе политических мероприятий. Ей удалось стать сборщицей пожертвований на выборы длд демократов Сан-Франциско, помощницей известного конгрессмена Эрика Суолуэлла – того самого, который позднее требовал судить Дональда Трампа. По уверениям прессы, «агент влияния» из Поднебесной не стеснялась вступать в сексуальные отношения с топ-чиновниками. Заметив за собой наблюдение спецслужб, Фанг неожиданно вернулась на родину.

Как пишет ФАН, эта давняя история,закончившаяся еще пять лет назад, почему-то стала достоянием гласности именно сейчас, во время транзита власти. Как полагает издание, лично новоизбранный президент Джо Байден, возможно, и хотел бы смягчить жесткий курс Трампа в отношении Поднебесной, но, как видно из таких утечек, «глубинное государство» ему этого не позволит.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин назвал историю с задержанием журналистки и слив старой истории о китайской шпионке отражением общей тенденции. «Проблема масштабного китайского шпионажа и американского шпионажа в Китае существовала всегда. Страны с 90-х годов были друг для друга главными противниками в шпионской войне. Но пока в отношениях преобладало сотрудничество, эта тихая война шла отдельно», – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД. Как отметил эксперт, теперь отношения настолько плохие, что разведывательная активность «сейчас начинает использоваться в политической пропаганде».

«У демократов со времен Билла Клинтона репутация партии, достаточно мягкой к Китаю. Окружение Клинтона в свое время приняло много разных благ от пекинских лоббистов в Конгрессе, а в благодарность сделало Китаю много уступок. По отношению к Китаю демократы находятся в той же ловушке, что и Трамп в отношение России.

В интернете уже есть карикатуры, где Си Цзиньпинь водит Байдена, как собачку на поводке.

Улучшения отношений США-Китай не будет. Они будут развиваться в том же духе, что и российско-американские отношения», – предрекает Кашин.

Видимо, с этим фактором и связано и решение Байдена назначить торговым представителем США 46-летнюю Кэтрин Тэй, главную советницу по торговле от Демпартии в бюджетном комитете Палаты представителей. Об этом ранее написало издание Politico и другие американские издания со ссылкой на источники. Тай ­– американка китайского происхождения. Она родилась в семье антикоммунистов, бежавших от наступающих войск Мао Цзедуна сперва на Тайвань, а затем в США. Хотя она выросла в Америке, однако по-китайски говорит свободно. Закончила Йельский университет, по образованию юрист и экономист.

В 2007-2011 годах Тэй работала в консульстве США в Китае, а затем – во Всемирной торговой организации, где запомнилась публичными политическими выпадами в адрес Пекина. Поводами для этого становились нарушения прав уйгуров и других национальных меньшинств КНР.

По данным ведущих деловых СМИ, Тэй – протеже конгрессвумен из Лос-Анджелеса 67-летней Джуди Мэй Чу. С 2009 года та представляет в нижней палате Конгресса Калифорнию. Чу – тоже рожденная в США китаянка по происхождению.

Забавно, что в шпионский скандал угодил и сын самого Байдена – Хантер. Американский Минюст запросил по делу Байдена-младшего информацию о связях Байдена-младшего примерно с «двумя десятками организаций», включая деловые отношения с Китаем и «другие финансовые транзакции», в том числе возможные преступления по отмыванию денег. Согласно некоторым сообщениям, в Пекине Хантер помог организовать встречу со своим отцом Джонатану Ли – главе китайского частного фонда прямых инвестиций BHR. Трамп уже призвал «Китай начать расследование в отношении Байденов».

Другие политологи уверены, что Байден станет верным продолжателем своего предшественника в отношениях с Поднебесной. «Байден продолжит торговую войну Трампа. Нарастающая антикитайская истерия в американских СМИ подтверждает это: пресса заговорила и о расследовании махинаций сына Байдена с китайским бизнесом, и о том, что китайские разведчики устраивают «медовые ловушки» (вербовку объекта спецслужбами через сексуальный контакт) для американских политиков», – считает американист Малек Дудаков.

По мнению Дудакова, «даже если Байден захочет наладить отношения с Пекином, ему никто не позволит это сделать». «Он сторонник идеи Chimerica, популярной при раннем Обаме. Chimerica подразумевает союз Китая и Америки, который должен управлять миром. Но сейчас все так сильно поменялось, что Байден даже не будет пытаться это делать, и торговая война будет продолжаться и расширяться до настоящего геополитического противоборства Китая и США», – заключил он.

Кашин не исключает, что риторика Вашингтона в адрес Пекина теперь все же смягчится. «В отличие от Трампа, у команды Обамы-Байдена были в плане Китая явные успехи. В 2011 году Обама сумел добиться от Поднебесной уступок в вопросе о валютном манипулировании. Так что, насколько Байден будет следовать установкам Трампа, еще вопрос. Во многих случаях уходящий президент США действовал необдуманно, в отдельных случаях вводимые им санкции и тарифы наносили удар по самим же американским потребителям. Но логика в целом сохранится», – предрекает Кашин.

Но с одной разницей, – добавляет китаист, – теперь Белый дом займет более профессиональная администрация, а следовательно, бороться с китайцами она станет более планомерно.